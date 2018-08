Federer ii da dreptate Simonei Halep: "Sunt trist! Nu va mai fi la fel!"

Schimbarea regulamentului Cupei Davis a dus la o adevarata dezbatere in tenis.

Federatia Internationala de Tenis a aprobat joi schimbarea formatului Cupei Davis in cadrul unei intruniri anuale desfasurate in Florida. Este pentru prima data in istorie cand formatul acestei competitii se schimba de la infiintare, din anul 1900.

Simona Halep, aflata saptamana aceasta in competitie la Cincinnati, a fost intrebata de jurnalistii prezenti ce parere are despre schimbarile din Cupa Davis si daca isi doreste o modificare si in Fed Cup. Liderul mondial din WTA a avut o opinie ferma: “Este o intrebare dificila, insa voi spune ce cred. Imi place competitia asa cum este dintotdeauna. Sunt bucuroasa ca nu se atinge nimeni de Cupa Federatiei si sper sa ramana asa.”

Roger Federer, locul 2 ATP, a comentat si el pe marginea subiectului. "Sunt trist ca nu mai avem Cupa Davis cum era. Nu va mai fi la fel pentru generatia viitoare. Sper doar ca fiecare cent din acea masa de bani sa fie platit pentru generatia viitoare. Am vazut o situatie similara cu ani in urma, cu ATP Tour, si ne-a dat inapoi intr-o mare masura. Nu vreau sa se mai repete. E clar ca ITF nu a implicat niciodata jucatorii. Solutia are unele puncte slabe, cu siguranta. Sunt total pentru inovatie si o sa le dau o sansa intr-o anumita masura. Va fi interesant de vazut cum o sa mearga", a declarat elvetianul.

Davis Cup isi va schimba numele in World Cup of Tennis Finals si in conrcurs vor fi 18 echipe care se vor duela timp de 7 zile intr-un singur oras. Decizia va intra in vigoare anul viitor. Fiecare intalnire intre doua natiuni va fi alcatuita din doua meciuri de simplu si unul de dublu, in sistemul “cel mai bun din trei seturi”. Deocamdata, Fed Cup nu a fost adus in discutie la acest nivel.