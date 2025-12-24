Deși a câștigat cu 2-1, campioana Angliei l-a pierdut pe Alexander Isak (26 de ani), care și-a rupt piciorul după ce a fost lovit de Micky van de Ven chiar la faza în care suedezul a deschis scorul.

Micky van de Ven i-a prezentat scuzele lui Alexander Isak

Isak a fost deja operat cu succes, însă atacantul, care a devenit în vară cel mai scump transfer din istoria Premier League, va lipsi o lungă perioadă de pe gazon. "Câteva luni", după cum a declarat managerul Arne Slot.

După intervenția chirurgicală la care a fost supus Isak, Micky van de Ven a dezvăluit că a avut un schimb de mesaje cu starul lui Liverpool în care și-a prezentat scuzele.



"I-am trimis un mesaj și i-am spus că nu am intenționat să îl accidentez sau să îl rănesc în vreun fel. Am vrut doar să blochez șutul. Cred că a fost vorba de puțin ghinion pentru că piciorul lui a ajuns între picioarele mele.



I-am trimis un mesaj după și i-am urat toate cele bune. Sper să îl văd cât mai curând pe gazon. Mi-a apreciat mesajul și a răspuns", a spus Van de Ven, pentru Sky Sports.

Isak, care a marcat doar 3 goluri pentru Liverpool, ar urma să fie înlocuit în următoarea perioadă de Hugo Ekitike, un alt atacant transferat în această vară, care are un start excelent sub comanda lui Arne Slot: 11 goluri în 24 de meciuri din toate competițiile.

Liverpool va primi vizita ultimei clasate Wolves, sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO. Ulterior, joi, 1 ianuarie, echipa lui Arne Slot va disputa o nouă partidă de Premier League pe Anfield, contra lui Leeds.

VIDEO Faza la care Isak s-a accidentat

