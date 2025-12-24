Denis Haruț (26 de ani) a rămas la Sepsi OSK după ce clubul a retrogradat în Liga 2. Lovit de o accidentare care l-a ținut departe de gazon în primele luni ale acestui sezon, fundașul s-a întors și este un om important al echipei lui Ovidiu Burcă.

În vară, Dinamo a vrut să-l transfere gratis, dar Sepsi nu a fost de acord să-l cedeze. Acum, Haruț ar putea semna un nou contract cu Sepsi, având în vedere că actuala înțelegere este scadentă în vară.

Denis Haruț ar putea semna un nou contract cu Sepsi

Anunțul a fost făcut de Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi. Cel mai probabil, o eventuală promovare ar urma să cântărească decisiv în decizia pe care o va lua Denis Haruț.

„Deja am vorbit cu Denis despre prelungire, el mai are jumătate de an contract, dar noi vrem să prelungim cu el. Pentru viitor, pentru Liga 1, el este un jucător foarte important al echipei, a și arătat.

A fost și el accidentat, dar a revenit și se vede că este și el un lider de care clubul ăsta are nevoie”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

Denis Haruț a fost transferat de FCSB în 2021 de la FC Botoșani, pentru 660.000 de euro. Fundașul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la actuala campioană a României, iar trei ani mai târziu a fost cedat definitiv la Sepsi, cu care a retrogradat în sezonul precedent în Liga 2.

Revenit după accidentare, Haruț a evoluat în șase meciuri în Liga 2 pentru Sepsi, toate din postura de integralist. În plus, acesta a mai bifat și un meci în Cupa României, din postura de rezervă.

Sepsi OSK, locul doi în Liga 2

După un început mai greu de sezon, Sepsi a legat rezultatele pozitive și a ajuns pe locul doi în eșalonul secund. Echipa lui Ovidiu Burcă are 36 de puncte și este la șapte distanță de liderul autoritar Corvinul Hunedoara.

În 2026, Sepsi va mai disputa patru meciuri în sezonul regulat, după care va urma play-off-ul. CS Dinamo (deplasare), CSM Reșița (acasă), FC Bihor (deplasare) și ASA Târgu Mureș (acasă) sunt ultimele adversare ale covăsnenilor din cadrul sezonului regulat.

