HALEP - BERTENS | Romanii au facut show in tribunele de la Cincinnati! Cum au sustinut-o pe Simona in finala

Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati!

Simona Halep a disputat o noua finala si a avut din nou sustinere pe masura.

Este un lucru bine stiut de toata lumea. Simona Halep este poate cea mai apreciata jucatoare din circuitul feminin de tenis si din acest motiv atrage la meciurile sale o multime de oameni care vin de peste tot din lume pentru a o sustine pe romanca din fruntea ierarhiei mondiale.

Suporterii romani prezenti au facut spectacol la turneul organizat in Ohio si au fost usor de reperat in marea arena principala de la Cincinnati cu ajutorul steagurilor tricolore afisate peste tot in public. Inainte de finala de la Cincinnati, romanii prezenti in tribune au cantat imnul Romaniei si au fost pe tot parcursul meciului alaturi de Simona Halep, aplaudand-o dupa loviturile exceptionale reusite, dar mai ales incurajand-o in putinele momente in care jocul parea sa curga in favoarea olandezei de pe locul 17 WTA.