"Nu a reusit nici de aceasta data!" Reactiile presei internationale dupa esecul lui Halep la Cincinnati! "Victorie brilianta Bertens"

Simona Halep a fost invinsa in finala de la Cincinnati de Kiki Bertens.

Simona a fost invinsa cu scorul 6-2, 6-7, 2-6, la capatul unui meci de 2 ore si 9 minute de joc.

Sportiva noastra a avut parte de doua saptamani grozave, iar presa internationala a remarcat acest aspect dupa calificarea in finala turneului organizat in Ohio. “Simona Halep a dezvoltat o aura de invincibilitate! Multi au pus la indoiala capacitatea ei de a fi atat de dominanta sip e buna dreptate. Dupa acel 2014 nebun in care a ajuns pana in finala de la Roland Garros si a ajuns pe locul 2 in lume, in sfarsit isi face loc in circuit, ba mai mult, face chiar legea. Desi le-a oferit celor care se indoiau de ea mult material pentru cativa ani, Simona s-a intors si demonstreaza tuturor cine este cu adevarat”, au scris americanii de la Tennis365 dupa semifinala disputata cu Aryna Sabalenka..

Cei de la WTA au fost primii care au scris despre infrangerea romancei in ultimul act la Cincinnati: “Brilianta Kiki Bertens a salvat o minge de meci pentru a avea o revenire uluitoare si a cuceri cel mai mare titlu al carierei la Cincinnati! De asemenea, aceasta este prima ei victorie asupra unui lider mondial! Ce saptamana pentru olandeza!”.

Daily Mail: “Principala favorita, Simona Halep, a scapat printre degete o minge de meci, iar Kiki a profitat si s-a impus, scor 2-6, 7-6, 6-2, pentru a marca victoria carierei la Cincinnati. Olandeza a jucat prima ei finala pe hard si a pus capat seriei liderului mondial de 9 victorii”

Tennis360: “Kiki Bertens devine prima jucatoare din Olanda care se impune la Cincinnati! Si o face in mare stil! Salveaza minge de meci si invinge liderul mondial, scor 2-6, 7-6, 6-2. Olandeza i-a refuzat romancei de pe locul 1 WTA victoria si oportunitatea de a face dubla Montreal-Cincinnati. Bertens va ajunge luni pe locul 13 WTA”

L’Equipe: “Deja finalista de doua ori la Ohio (2015, 2017), Simona Halep nu a reusit nici de data aceasta sa puna mana pe trofeul de la Cincinnati. Anul acesta, romanca a reusit sa castige primul sau titlu de Grand Slam si s-a impus si la Montreal, insa forma fizica nu a cedat-o in final.”

La Cincinnati, calificarea in finala este recompensata cu un premiu de 262.364 de dolari si cu 585 de puncte WTA. Castigatoarea trofeului va primi 530.000 de dolari si 900 de puncte WTA.