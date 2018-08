HALEP - BERTENS | Reusita spectaculoasa a Simonei! A facut punctul meciului din finala de la Cincinnati! | VIDEO

Desi nu a reusit sa se impuna, Simona Halep a reusit punctul meciului!

Ajunsa in setul decisiv si condusa cu 4-1, Simona a reusit sa castige un raliu fabulos! Romanca a alergat pana la ultima suflare dupa mingiile returnate de Bertens, a lovit printre picioare si a inchis punctul cu o lovitura puternica ce a facut-o pe adversara sa trimita in fileu!

Din pacate, Halep nu s-a impus in game-ul respectiv, pe serviciul olandezei.

You need to watch this INCREDIBLE point!@Simona_Halep busts out the 'tweener in a fantastic rally! #CincyTennis pic.twitter.com/2sQ9aWDsAt