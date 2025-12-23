”Căpitanul Crina Pintea şi extrema stângă, Emma Friis vor face spectacol pe teren şi în sezonul următor! Prelungirea contractelor celor două jucătoare reflectă încrederea reciprocă şi dorinţa comună de a construi împreună pentru realizarea tuturor obiectivelor, atât în competiţiile interne, cât şi în EHF Champions League”, a anunţat, marţi seară, CSM Bucureşti.



Crina Pintea și Emma Friis au semnat noi contracte cu CSM București



Crina Pintea, considerată de club ”un pilon de stabilitate şi forţă în linia defensivă, dar şi un reper de eficienţă pe faza ofensivă”, a declarat: “Alături de CSM Bucureşti am avut parte de experienţe şi performanţe importante în ultimii ani şi am ales să continui acest drum pentru că simt în continuare responsabilitatea, dorinţa şi focul de a lupta. Pentru echipă! Pentru club! Pentru mine!”.



La rândul său, extrema stânga Emma Friis, care a fost transferată în 2024, va evolua la campioana României în următoarele două stagiuni.



“Sunt foarte fericită că voi rămâne la CSM! Aştept cu nerăbdare să continui munca alături de echipă şi să ne dezvoltăm împreună pentru a ne atinge obiectivele!”, a declarat Friis.



Bojana Popovic, care a preluat echipa la începutul acestei luni, s-a declarat încântată să lucreze cu cele două handbaliste, scrie News.ro.



”Este un pas foarte important pentru club şi pentru echipă faptul că Emma Friis şi Crina Pintea şi-au prelungit contractele alături de familia CSM. Ambele jucătoare aduc abilităţi excepţionale de handbal şi experienţa valoroasă necesară pentru ca clubul nostru să-şi atingă obiectivele. Sunt încântată de tot ceea ce urmează şi fericită că voi continua să am oportunitatea de a lucra alături de ele.”



CSM Bucureşti a mai precizat că vor urma şi alte anunţuri privind noi jucătoare din lot.

