Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul României de la baraj a pus condiții clare
Turcul Kenan Yildiz a pus două condiţii pentru a-şi prelungi contractul cu Juventus Torino: să devină cel mai bine plătit jucător al echipei şi să primească garanţii cu privire la ambiţiile mari ale clubului în următorii ani, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.

Se aşteaptă ca Juventus să reia discuţiile pentru prelungirea contractului lui Yildiz în următoarele săptămâni, mai ales acum că bianconeri urmează să numească un nou director sportiv, Marco Ottolini.

Kenan Yildiz pune două condiții pentru a rămâne la Juventus

Contractul lui Yildiz expiră în iunie 2029, dar atacantul turc a devenit un jucător cheie la Torino, aşa că ambele părţi consideră că este necesară o nouă înţelegere.

Gazzetta relatează că Juventus şi Yildiz s-au întâlnit ultima dată la sfârşitul lunii octombrie, chiar înainte de demiterea antrenorului Igor Tudor.

Yildiz câştigă în prezent 1,7 milioane de euro pe sezon, dar obiectivul său este să devină cel mai bine plătit jucător din echipă, cu un salariu de cel puţin 6 milioane de euro, la fel ca Jonathan David.

Oferta lui Juventus este între 4 şi 5 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri legate de obiective personale şi ale echipei.

Yildiz, adversarul României la barajul pentru CM 2026

Există o diferenţă de aproximativ 1 milion de euro între oferta clubului şi cerinţele jucătorului, dar Yildiz vrea şi garanţii cu privire la proiectul şi ambiţiile pe termen lung ale clubului.

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a marcat şase goluri şi a oferit şase pase decisive în 22 de apariţii în toate competiţiile din acest sezon.

Yildiz este unul dintre cei mai bine cotaţi fotbalişti turci ai momentului. Turcia este adversara României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026.

Agerpres

