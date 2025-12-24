Oficialul a confirmat implicarea directă a liderilor politici de la acea vreme, Victor Ponta și Liviu Dragnea, în răsturnarea lui Dumitru Dragomir, explicând că miza negocierii a fost o lege fiscală vitală pentru supraviețuirea cluburilor.



Scena fotbalului românesc a suferit o schimbare majoră în urmă cu 12 ani, când domnia de 17 ani a lui „Mitică de la Ligă” s-a încheiat brusc. Deși Dragomir părea favorit cert, având promisiuni scrise de la majoritatea cluburilor, Iorgulescu a reușit o mutare strategică prin aducerea la aceeași masă a celor mai influenți oameni politici ai momentului.



Fostul fundaș central, ajuns acum la 69 de ani, susține că intervenția politicului nu a fost un scop în sine, ci mijlocul prin care a putut garanta președinților de cluburi un regim fiscal mai blând.



Promisiunea fiscală care a decis voturile



Iorgulescu a detaliat episodul întâlnirii decisive, explicând cum prezența lui Victor Ponta și a lui Liviu Dragnea a validat promisiunea contractelor de activitate sportivă, un instrument care a redus considerabil taxele plătite de echipe.



„Eu ți-am zis că am avut și semnat de la 15 președinți și mi i-a întors cu politicul. Eu ce am făcut cu Ponta? Am fost tot așa la o ședință si i-am chemat pe Ponta și pe Liviu Dragnea. Le-am transmis președinților de club că îi aduc pe cei doi politicieni și garantez că facem contracte de activitate sportivă pentru fotbal. Să fie impozit mai mic.



În fine, au venit și le-au spus președinților de club: «Am tratat cu Gino și suntem de acord să facem impozit mai mic pentru contractele de activitate sportivă. Este pentru binele și susținerea sportului». A doua zi, m-au votat. Dar legea cu contractele de activitate sportivă a fost benefică pentru tot sportul românesc, nu doar pentru fotbal. Că așa am negociat. Nici nu puteai să o faci doar pentru fotbal, o faci pentru tot sportul, normal”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit iAMSport.



În prezent, Iorgulescu privește cu îngrijorare spre noile măsuri fiscale vehiculate pentru 2026, avertizând că o schimbare a acestui sistem negociat atunci ar putea duce la colaps: „Acum vor ăștia să mărească impozitele și la sport. Să se ducă tot sportul de râpă...”.

