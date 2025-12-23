”Câinii” aveau ocazia de a încheia anul pe primul loc în Superligă, dar au pierdut în ultima etapă din 2025, scor 2-0 cu UTA Arad.



Înainte de perioada de mercato a iernii, în care Dinamo a anunțat deja că își dorește patru jucători, clubul a oficializat un parteneriat cu Știința Miroslava, club care evoluează în Liga 3.



Parteneriatul este legat de Centrul de Copii și Juniori, iar Dinamo va monitoriza atent tot ce se întâmplă la clubul ieșean.



”Dinamo X Știința Miroslava - Parteneriat pentru Viitor



Suntem bucuroși să anunțăm un parteneriat cu echipa ieșeană Știința Miroslava, care va aduce beneficii ambelor cluburi. Dinamo va avea, în mod oficial, un hub central în zona Moldovei, unde tinerele talente vor putea beneficia de o bază sportivă modernă și facilități de înaltă calitate, care vor permite copiilor să se dezvolte într-un mediu sigur și propice performanței.



Știința Miroslava se va alătura familiei Dinamo și va beneficia de tot suportul clubului nostru pentru o dezvoltare corectă din punct de vedere al performanței. Totodată, Dinamo va avea prioritate în selecția juniorilor de la Știința Miroslava, aceștia urmând să fie monitorizați constant de rețeaua noastră de scouting.



Clubul nostru va oferi suport metodologic și consultanță sportivă partenerilor noștri, precum și participare comună a grupelor de copii și juniori la diferitele turnee organizate de Dinamo. Acest parteneriat reprezintă un pas important pentru viitorul generațiilor de copii și juniori și deschide o perspectivă mai largă de selecție pentru ambele cluburi”, a transmis Dinamo

