”Fiu de cățea, ești un mare fiu de cățea, ai înțeles?” Benoit Paire l-a desființat pe un fan american la US Open

Benoit Paire a petrecut marea parte a pandemiei plângându-se în legătură cu absența spectatorilor, care îi diminuează plăcerea de a juca tenis, dar revenirea acestora în tribunele complexului de la Flushing Meadows nu a fost de bun augur pentru tenismenul francez.

Paire a fost eliminat în primul tur la US Open 2021 de către Dusan Lajovic, scor 6-3, 7-5, 2-6, 6-4, dar elementul principal al partidei a fost reprezentat de conflictul jucătorului francez cu spectatorii americani. Benoit Paire s-a arătat puternic enervat de faptul că aceștia au vorbit constant în timpul punctelor, un fenomen des întâlnit la US Open.



”Deci toată lumea poate vorbi în timpul punctelor, iar asta e în regulă?”, l-a întrebat Benoit Paire pe arbitrul de scaun, în disperare de cauză, după care a lovit umbrela scaunului său de odihnă cu racheta.

Incidentul a avut loc după ce Benoit Paire a schimbat cuvinte dure cu un spectator care l-ar fi deranjat în timpul punctelor, vorbind. ”Fiu de cățea! Ești un mare fiu de cățea, ai înțeles?”, i-a transmis Benoit Paire spectatorului-problemă.

Paire, who spent most of the previous 12 months complaining about dead athmosphere at tournaments with no crowd, is furious at fans making noise on close shots.

'So everybody can talk during the point and that's okay?!'

Unsportsmanlike conduct. Point penalty.

