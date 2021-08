Ana Bogdan a pierdut cel mai lung meci jucat vreodată la US Open! Cât a putut să dureze duelul cu Rebeka Masarova

Ana Bogdan a fost eliminată în runda inaugurală a US Open 2021, dar a scris istorie, alături de adversara sa, Rebeka Masarova din Spania. Partida jucată între numerele 102 și 231 WTA a fost cea mai lungă din istoria turneelor feminine jucate la Flushing Meadows, atingând borna de 3 ore și 40 de minute de joc, o performanță ireală, având în vedere istoria de 140 de ani a întrecerii.

Conform site-ului oficial, vechiul record - 3 ore și 33 de minute pentru meciul Rogers - Gavrilova din 2017 - a fost depășit și de Elise Mertens și Rebecca Peterson, care au jucat la rândul lor 3 ore și 40 de minute, tot în prima zi de concurs a ediției 2021.



Battle of all battles today for Ana and such a heartbreaking loss. The match took just under 4 hours! Ana fought with all her heart, but wasn't able to pull out the win. Rebeka Masarova defeated Ana Bogdan 6-7, 7-6, 7-6. pic.twitter.com/RG9UX3ku5m