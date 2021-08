$38,000 la fiecare kilometru alergat! Suma record pe care Simona Halep o va încasa la US Open după numai o victorie

Simona Halep s-a calificat în turul secund la US Open 2021 grație victoriei în două seturi semnate în defavoarea Camilei Giorgi, scor 6-4, 7-6. Pentru acest succes, organizatorii turneului de mare șlem de la New York City o vor răsplăti pe sportiva din România cu un cec în valoare de $115,000.

În cursul celor 93 de minute de joc ale acestei partide, Simona Halep a alergat distanța de 3,05 kilometri, cu aproximativ 140 de metri mai mult decât oponenta sa, care a dictat mai multe puncte, dar fără reușită finală.

Stat of the Day: Simona Halep ran 3,05 kilometers (10,028 feet) during her first round match match against Camila Giorgi, which she won and will earn $115,000 for.

