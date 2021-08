Scandal între Murray și Tsitsipas, după un meci nebun de 5 ore! ”Nu mi-a luat niciodată atât să merg la baie. Are 12 ani?”

US Open 2021 a început cum nu se putea mai intens. În turneul feminin, Ana Bogdan și Rebeka Masarova au jucat trei tiebreak-uri pentru a completa cea mai lungă partidă din istoria competiției (3 ore și 40 de minute), iar blockbuster-ul rundei inaugurale a tabloului masculin - Andy Murray vs. Stefanos Tsitsipas - s-a întins pe durata a 4 ore și 49 de minute de joc.

A fost 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 pentru numărul 3 ATP, Stefanos Tsitsipas, acuzat de tenismenul scoțian atât pe teren, cât și la conferința de presă pentru comportamentul nesportiv de a fi stat la toaletă preț de 8 minute, mai mult timp decât i-ar fi permis regulamentul, tocmai înaintea startului setului decisiv.

”Am spus că nu vreau să vin la conferința de presă în seara aceasta, pentru că știam că o să vin aici și o să pară că doar dau în el. Ceva nu e în regulă și trebuie să se schimbe. A fost un meci fantastic, dar iată-ne vorbind despre pauzele de toaletă. E frustrant pentru mine, sună a frustrare pentru că am pierdut, dar aș fi spus același lucru și dacă aș fi câștigat, promit. A fost un non-sens ce s-a întâmplat și o știe prea bine. Cred că Tsitsipas e un jucător genial, face mult bine sportului, dar mi-am pierdut respectul pentru el,” a declarat Andy Murray la conferința de presă organizată după meci.

”Ai putea să spui că nu ar trebui să las aceste lucruri să mă afecteze, dar e realmente dificil să faci aceste pauze într-un meci atât de brutal. Fizic, nu poți să oprești pauza din a te afecta. Mental, o poți face, dar fizic, nu. E dezamăgitor, pentru că simt că a influențat rezultatul final,” a adăugat jucătorul britanic în vârstă de 34 de ani, în fața jurnaliștilor.

La 0-2 în setul 5, Andy Murray s-a apropiat de supervizorul turneului, așezat în primul rând al tribunei și i-a reproșat faptul că Stefanos Tsitsipas a rămas nepedepsit pentru tragerea de timp. ”Toaleta e chiar aici, ce-a făcut atât timp? Mie nu mi-a luat niciodată atât de mult să merg la toaletă, niciodată! E o glumă penibilă, în fiecare săptămână zici că suntem la juniori U-12,” i-a transmis Andy Murray - fost campion la Flushing Meadows în 2012 - supervizorului competiției.

