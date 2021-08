Simona Halep a dezvăluit la New York secretul prin care a progresat enorm la serviciu: nimeni nu s-ar fi gândit la asta

Simona Halep le-a explicat jurnaliștilor prezenți la New York secretul progreselor incredibile făcute la serviciu.

Simona Halep a debutat cu succes în ediția 2021 a Openului American. Numărul 13 WTA a eliminat-o pe Camila Giorgi, scor 6-4, 7-6, iar la capătul celor 93 de minute de joc le-a explicat jurnaliștilor prezenți în sala conferinței de presă care este secretul din spatele progreselor înregistrate la serviciu.

Halep a câștigat 28/31 (90%) din punctele jucate cu prima servă și a servit 5 ași, o performanță care reprezintă apogeul său într-un turneu de mare șlem, în ceea ce privește calitatea serviciului efectuat.

Tough back and forth between Simona and Camila, but Simona fights to take the 1st set. ???? pic.twitter.com/J0OMP9uRbG — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) August 30, 2021

Simona Halep: ”Am muncit mult la servă în timpul în care nu m-am putut mișca prea mult!”



”Sunt foarte fericită că am putut câștiga meciul. A fost foarte important, pentru că am stat o perioadă lungă acasă, fără să joc meciuri oficiale. Am avut dificultăți în a închide meciul, dar sunt mulțumită că am fost suficient de puternică, în final. Știam că va trebui să termin meciul în două seturi, pentru că, în trei seturi, ar fi fost mai dificil. Am servit bine și în turneele anterioare. Mă simt mai puternică la servă. Am muncit mult la servă în timpul în care nu m-am putut mișca prea mult, din cauza rupturii musculare,” a fost explicația oferită de Simona Halep.

Întrebată despre bandajul de mărimi considerabile plasat pe coapsa dreaptă, Simona Halep a replicat: ”În urmă cu câteva zile, m-am antrenat fără bandaj, timp de 30 de minute și am simțit durerea din nou. Am vorbit cu fizioterapeuții WTA și m-au sfătuit să păstrez bandajul, deci voi mai juca cu el,” a fost răspunsul sportivei din România.

Simona Halep și accidentările din 2021



”A fost cea mai mare provocare, din punctul de vedere al sănătății. Accidentarea la gambă a fost cea mai gravă prin care am trecut vreodată, poate că la început nu am știut cum să o gestionez. Am ajuns să fiu puțin tristă din cauza asta. Apoi, m-am grăbit să fiu pregătită pentru Wimbledon, pentru că voiam din toată inima să joc acolo. Cred că am forțat mușchiul în acele două săptămâni, după care a trebuit să mai fac o pauză de alte patru săptămâni.

A fost ceva nou, dar pot să spun că am învățat ceva din asta. Acum, când simt durere, mă opresc și mă recuperez. Am învățat că am o vârstă acum, aproape 30 de ani, iar toată lumea mi-a spus că e normal să am aceste accidentări la vârsta asta. Așa că, e normal și mergem mai departe (râde),” a spus fosta semifinalistă de la US Open, în încheierea conferinței de presă.