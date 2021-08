4 românce caută calificarea în turul 2 la New York, în prima zi a US Open 2021: analiza meciurilor 

România este puternic reprezentată în prima zi de concurs a turneului individual feminin de la US Open 2021.

Prima zi de concurs a Openului American, ediția 2021 programează meciuri tari pentru tenisul românesc. 4 reprezentante vor debuta la US Open 21: Simona Halep, Irina Begu, Gabriela Ruse și Ana Bogdan, iar cea mai dificilă misiune o va avea revelația anului, Gabriela Ruse, care se va duela cu Marketa Vondrousova.

Simona Halep (13 WTA) vs. Camila Giorgi (36 WTA), ora 18:00, Grandstand

Bookmakerii prevăd un meci extrem de echilibrat între Simona Halep și Camila Giorgi, probabil cel mai puternic duel al rundei inaugurale la Flushing Meadows, cotând ambele jucătoare cu 1,90 la calificare. Halep o conduce pe Giorgi cu 1-0 la întâlnirile directe, dar sportiva din Italia are de partea sa forma de moment, venind la US Open după titlul cucerit la WTA 1000 Montreal, în urmă cu două săptămâni.

Irina Begu (63 WTA) vs. Andrea Petkovic (68 WTA), nu înainte de 21:30, terenul 12

Finalistă în competiția WTA 250 de la Cleveland, Irina Begu se va duela cu câștigătoarea turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, organizat la începutul lunii august la Cluj-Napoca. Scorul confruntărilor directe este egal, 3-3. Petkovic a câștigat ultima partidă, jucată în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma din acest an, iar scorul duelurilor derulate în turneele de mare șlem este egal, 1-1, Petkovic impunându-se în 2014, la Wimbledon, iar Begu în 2019, la Australian Open.

Gabriela Ruse (99 WTA) vs. Marketa Vondrousova (35 WTA), nu înainte de ora 21:30, terenul 4

Prima participare a Gabrielei Ruse la US Open vine după trei victorii obținute în calificări, lucru cu care sportiva din București s-a obișnuit încă din turneul WTA de la Hamburg, competiție pe care a câștigat-o în ciuda faptului că a început încă din faza calificărilor. Primul titlu WTA al carierei a fost succedat de această calificare pe tabloul principal la New York City, dar oponenta sa, Marketa Vondrousova, este o stângace tenace care a produs victime românești în acest an, învingându-le pe Mihaela Buzărnescu la Jocurile Olimpice, pe Ana Bogdan la Dubai și pe Sorana Cîrstea la Australian Open.

Ana Bogdan (102 WTA) vs. Rebeka Masarova (231 WTA), nu înainte de ora 22:30, terenul 9

Ana Bogdan și-a egalat în acest sezon cea mai bună performanță atinsă într-un turneu de mare șlem, ajungând în turul 3 la Roland Garros și pare să aibă o șansă bună la victorie pe tabloul principal la US Open. Adversara sa debutează în turneele de mare șlem, iar istoria e de partea româncei: Bogdan a participat de 4 ori la US Open și s-a calificat de fiecare dată în turul 2.

