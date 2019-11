EXTRATERESTRUL RAFA NADAL castiga AL PATRULEA MECI IN 48 DE ORE la Cupa Davis si califica Spania in FINALA cu Canada | Programul finalei

Din articol Rafa Nadal, patru victorii in 48 de ore la Cupa Davis 2019

Spania s-a calificat in finala Cupei Davis 2019, invingand Marea Britanie in meciul decisiv de dublu. Spaniolii se vor duela in ultimul act cu reprezentativa Canadei.

Prestatie extraterestra din partea lui Rafael Nadal, care a contribuit decisiv pentru o noua calificare a Spaniei in finala Cupei Davis.

Condusa cu 1-0 la meciuri de Marea Britanie, dupa ce Kyle Edmund l-a invins pe Feliciano Lopez, reprezentativa iberica a ripostat prin jolly joker-ul Rafa Nadal, care intai a trecut usor de Danny Evans, iar mai apoi a obtinut succesul decisiv alaturi de Lopez in 2 tiebreak-uri dificile impotriva dublistilor Jamie Murray / Neal Skupski.

A fost a doua zi consecutiva cand liderul ATP s-a impus in doua meciuri, intai la simplu, iar mai apoi la dublu. Rafa reusise acest lucru si vineri, impotriva Argentinei, castigand atunci partida decisiva alaturi de Marcel Granollers.

Semifinala Spania - Marea Britanie a reprezentat pana acum cel mai pasionant moment al acestei Cupe Davis. Ziua a inceput cu o veste nefericita in tabara spaniola, unde Pablo Carreno Busta a acuzat o accidentare, iar Feliciano Lopez (numar 62 ATP) a aflat cu abia 5 minute inaintea startului primei partide de simplu ca va fi jucatorul ales de Sergi Bruguera pentru a se duela cu Kyle Edmund (numar 69 ATP). Britanicul si-a facut jocul, iar forehandul sau a dictat multe puncte, atragandu-i o victorie cu 6-3, 7-6 in 83 de minute de joc.

Rafael Nadal a restabilit ferm egalitatea generala pe tabela, invingandu-l autoritar pe numarul 42 ATP, Danny Evans, in 86 de minute, scor 6-4, 6-0.

Meciul de dublu a fost blockbuster-ul Cupei Davis 2019 pana in acest punct al competitiei. S-a mers cap la cap, fara niciun break in cele 2 ore si 18 minute ale meciului. Nadal si Lopez au castigat la 3 primul tiebreak, dar aveau sa sufere mult mai mult pentru a incheia partida in doua seturi. Spaniolii au salvat trei mingi de set, la 6-4 si la 7-6 in tiebreak, dupa care au transat confruntarea in favoarea lor, conturand scorul de 10-8. Atmosfera creata de spaniolii din tribune a fost la un nivel extraordinar, realizandu-se, intr-un final, obiectivul propus de organizatori - acela de a imita nebunia din tribune de la un Campionat Mondial de fotbal.

Au existat si momente in care tensiunea a atins paroxismul. Rafa Nadal a avut o iesire nervoasa la adresa arbitrei de scaun, careia i-a reprosat deschis ca ar fi gresit in tiebreak-ul setului secund, in care spaniolului nu i s-a acordat dreptul la un challenge, pe motiv ca l-ar fi cerut prea tarziu. Nadal a gesticulat pret de un minut si a repetat de mai multe ori ca nu a fost posibila o cerere de challenge mai rapida in acel caz. Decizia a ramas insa neschimbata, in ciuda nemultumirilor numarului 1 ATP.

Never ever seen him this angry. After that moment he was unplayable. ???? pic.twitter.com/ed1XBByqMb — Nawal (@NawalNadal) November 23, 2019

A fost o succesiune de puncte extrem de intensa, in care Rafael Nadal a aratat intregului public prezent pe Arena Caja Magica de ce este numarul 1 mondial. Si-a condus coechipierul spre victorie si a riscat in momentele decisive ale jocului, surprinzandu-l la una dintre mingile de set pe Jamie Murray cu un forehand inside-out care, executat in oricare alta maniera, ar fi putut insemna prelungirea meciului in trei seturi. Aportul lui Feliciano Lopez a fost de asemenea relevant, predominant pe plan emotional, unde experienta i-a mentinut calmul inctact in momentele complicate ale jocului.

Rafa was on ????.. what a lob to save SP. pic.twitter.com/42wodgw3k9 — Nawal (@NawalNadal) November 24, 2019

„Stiu din experienta ca acum simtim multa adrenalina si fericire, dar trebuie sa ne odihnim si sa ne calmam. Ne asteapta maine o finala si trebuie sa ne pregatim pentru ea,” a spus Rafa Nadal la conferinta de presa de dupa meci. Echipa Spaniei i-a dedicat aceasta victorie lui Roberto Bautista Agut, numarul 2 al echipei, care si-a pierdut tatal in cursul acestei saptamani.

Spania va juca in finala impotriva Canadei, care a trimis acasa revelatia acestui turneu, Rusia. Andrey Rublev l-a invins pe Vasek Pospisil cu un dublu 6-4, dupa care Denis Shapovalov a trimis partida in prelungiri, trecand de Karen Khachanov, scor 6-4, 4-6, 6-4. La dublu, Pospisil si Shapovalov si-au invins adversarii de simplu in trei seturi, 6-3, 3-6, 7-6.

Finala Cupei Davis 2019, Spania vs. Canada va incepe la ora 17:00, ora Romaniei. Capitanii nejucatori nu au stabilit inca numele jucatorilor care vor intra in teren.