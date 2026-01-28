Reacția italienilor după abandonul de un ghinion istoric al lui Musetti, în duelul cu Djokovic din sferturile Openului Australian

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Italienii, privați de șansa unei semifinale istorice la Australian Open.

Novak Djokovic Lorenzo Musetti Italia Australian Open 2026 Tenis ATP abandon
Ghinion istoric nu este o sintagmă bombastică, atunci când ne referim la abandonul italianului Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP), la scorul de 2-0 la seturi în sfertul de finală cu Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP), din cadrul turneului de mare șlem de la Melbourne.

În Era Open, Musetti este primul tenismen care se retrage cu avantaj de două seturi într-un meci disputat în fazele superioare ale competițiilor de Grand Slam (sferturi, semifinale, finală), conform OptaAce.

Lorenzo Musetti, primul tenismen forțat să abandoneze într-o situație atât de bună într-un Grand Slam, în Era Open

Comentând ce s-a întâmplat în căldura din Australia, unde atât Djokovic, cât și Musetti au acuzat probleme fizice, italienii au reacționat la unul dintre cele mai mari ghinioane văzute în tenis, în ultimele decenii.

„Musetti, așa nu! Domină două seturi în meciul cu Djokovic, apoi i se face rău și se retrage,” a titrat Gazzetta dello Sport

„Musetti se retrage din cauza unui ghinion, probabil o accidentare la mușchiul aductor drept, care l-a oprit în finala de la Monte Carlo și în semifinala de la Roland Garros. Trece mai departe Djokovic, care era condus cu 2-0,” a adăugat aceeași publicație.

Novak Djokovic

„Musetti, așa nu!”, titrează Gazzetta dello Sport

Tutto Sport a scris despre primul moment al partidei în care Lorenzo Musetti a acuzat dureri și o frică de a nu putea duce meciul până la capăt.

„Musetti a început să se plângă la începutul setului secund, dar antrenorul Perlas l-a asigurat: 'Câștigi, relaxează-te!'

Italianul, cu două seturi avantaj, se vede nevoit să ridice steagul alb, în sfertul de finală cu fostul număr unu mondial, care îl consolează,” a apreciat sursa menționată.

Șansa istorică a unei semifinale italienești la Melbourne, pulverizată

Dacă ar fi obținut calificarea, Lorenzo Musetti ar fi așteptat în semifinale învingătorul din duelul Jannik Sinner - Ben Shelton.

Italienii ar fi avut șanse uriașe de a se bucura de o partidă sută la sută italienească, în penultimul act al competiției de la Melbourne.

