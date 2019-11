TRAGEDIE FARA MARGINI suferita de Roberto Bautista Agut | Tatal sau a decedat cu o saptamana inaintea nuntii 

Din articol Roberto Bautista Agut avea planificata nunta saptamana viitoare

Tatal lui Roberto Bautista Agut a decedat astazi, la doar 24 de ore dupa ce tenismenul numarul 2 din echipa Spaniei s-a retras de la Cupa Davis 2019.

Veste tragica primita de Roberto Bautista Agut, numarul doi valoric al echipei Spaniei de la Cupa Davis 2019. Numarul 9 ATP a aflat astazi ca tatal sau a decedat.

Bautista Agut a plecat inca de ieri din cantonamentul echipei iberice pentru a petrece ultimele clipe alaturi de parintele lui, Joaquin Bautista. Din nefericire, la doar 18 luni dupa ce mama sa trecuse in nefiinta, Roberto a ramas azi fara niciunul dintre parinti.

Roberto Bautista Agut's father passed away. Roberto lost his mom 18 months ago. Fuck.https://t.co/TwE90uJLJ3 — José Morgado (@josemorgado) November 21, 2019

Tenismenul sportiv care a intrat pentru prima oara in cariera in top 10 in cursul acestui an avea planificata nunta saptamana viitoare. Pana in acest moment, Bautista Agut nu a anuntat presa spaniola cu privire la decizia sa, insa in cel mai probabil caz evenimentul va suferi o amanare.

In memoria tatalui lui Roberto Bautista Agut, spaniolii au tinut un moment de reculegere inaintea sfertului de finala cu Argentina, iar Rafael Nadal si Pablo Carreno Busta au lasat intentionat un spatiu gol intre ei, pentru a marca sentimentul de compasiune pe care il ofera numarului 9 mondial in aceste clipe grele.

Capitanul nejucator al Spaniei, Sergi Bruguera i-a transmis lui Roberto un mesaj video emotionant, in care i-a transmis tenismenului ca intreaga echipa este alaturi de el din punct de vedere sentimental.