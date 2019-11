Emotia care starneste victoria | Cu doua repere senzationale de putere interioara, Nadal si Bautista Agut, SPANIA CASTIGA CUPA DAVIS  

Din articol Bautista Agut, victorie in finala Cupei Davis 2019 la 24 de ore dupa inmormantarea tatalui

Roberto Bautista Agut si Rafael Nadal au bifat victoriile de care Spania avea nevoie in finala Cupei Davis pentru a o invinge pe Canada. Spaniolii si-au trecut in palmares al saselea titlu.

Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Marcel Granollers, Feliciano Lopez si Rafael Nadal - antrenati de capitanul nejucator Sergi Bruguera - sunt noii campioni mondiali ai tenisului masculin pe plan international. Spania a castigat Cupa Davis pentru a sasea oara in istorie, dupa succesele din 2000, 2004, 2008, 2009 si 2011.

N-a fost nevoie de acelasi tip de suspans imbolnavitor precum cel trait in semifinale pentru ca selectionata iberica sa isi adjudece trofeul in prima editie a Cupei Davis cu formatul innoit.

Bautista Agut, victorie in finala Cupei Davis 2019 la 24 de ore dupa inmormantarea tatalui



Contrar tuturor asteptarilor, Felix Auger-Aliassime si-a facut debutul la aceasta Cupa Davis tocmai in finala, cand Frank Dancevic - tehnicianul canadienilor - a considerat potrivit sa-l menajeze pe Vasek Pospisil, oferindu-i tanarului de 19 ani o sansa rarisima de a-si afirma tenisul spectaculos.

Si nu i-a fost usor, intrucat in fata l-a avut pe Roberto Bautista Agut, tenismenul care stapaneste excelent arta defensivei in tenis si care nu intampina greutati in a fi tenace non-stop pe durata unui meci. Omul care a trecut chiar ieri prin tragedia cumplita de a-si ingropa tatal, dar care a revenit cu puteri indoite de publicul spaniol care l-a sustinut neconditionat.

Bautista Agut, desi jucatorul mai putin dotat din punct de vedere tehnic, a fost mai stapan pe situatie si s-a distantat cu siguranta pe tabela atunci cand a fost momentul potrivit pentru a risca. A fost 7-6, 6-3 pentru numarul 9 ATP, care avea sa puna o prima caramida esentiala in vederea conturarii victoriei finale pentru Spania.

„Rafa, el e din alta lume. Nu stiu, cred ca e extraterestru. Nu s-a pus la somn nici macar o data in aceasta saptamana inainte de ora 03:00,” a punctat Sergi Bruguera intr-un interviu oferit dupa incheierea finalei.

Liderul Spaniei la aceasta Cupa Davis din toate punctele de vedere, „comandantul Rafa Nadal” l-a urmat pe Bautista Agut cu succes, necedand si nerelaxandu-se niciodata pana la final.

A fost, in oglinda, 6-3, 7-6 pentru Nadal impotriva unui stangaci care i-a pus foarte mari probleme, Denis Shapovalov. Canadianul s-a ridicat la inaltimea asteptarilor si a continuat in nota meciurilor anterioare, care il pozitioneaza intr-o lumina din care sezonul 2020 poate straluci si ii poate incununa parcursul cu calificari in fazele superioare ale Slam-urilor.

„Roberto Bautista Agut ne-a oferit un exemplu de neuitat. Ieri. Azi. Saptamana aceasta,” a spus Rafael Nadal, la finalul succesului cu 2-0 bifat de Spania impotriva Canadei in finala Cupei Davis 2019.