RECORD DUPA RECORD | Rafa Nadal nu se opreste, trimite Spania in semifinale. SOC: Marea Britanie ofera bilete GRATIS propriilor suporteri 

Spania s-a calificat in semifinalele Cupei Davis datorita unei noi serii de prestatii formidabile din partea liderului ATP, Rafael Nadal. Ibericii i-au invins pe argentinieni in meciul decisiv, in care Marcel Granollers si Rafa Nadal si-au mentinut nervii tari impotriva adversarilor Leonardo Mayer si Maximo Gonzalez, incheiat scor 6-4, 4-6, 6-3.

In prima partida a zilei, Pablo Carreno Busta - jucatorul care suplineste absenta lui Roberto Bautista Agut - a cedat in fata numarului 25 ATP, Guido Pella, dupa un prim set muncit si castigat cu 7-6. Pella a revenit in al doilea set, la fel de echilibrat, pe care si l-a adjudecat in tiebreak. In setul decisiv insa, Pella s-a desprins determinant, lasandu-l in urma pe Pablo, finalizand mansa cu 6-1.



Rafa a pus rapid din nou in balanta confruntarea, distrugandu-l pe Diego Schwartzman, numar 14 ATP, scor 6-1, 6-2, dupa doar 62 de minute de joc. A fost prima intalnire directa dintre cei doi dupa meciul din sferturile de finala de la US Open din acest an.

In penultimul act, Spania o va avea ca adversar pe reprezentativa Marii Britanii, la care Andy Murray are sanse minime sa joace in proba de simplu.

Danny Evans si Kyle Edmund si-au facut datoria pentru echipa britanica impotriva Germaniei. Evans a trecut de Struff, scor 7-6, 3-6, 7-6, in vreme ce Edmund l-a depasit pe experimentatul Philipp Kohlschreiber, 6-3, 7-5.

