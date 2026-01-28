PSV Eindhoven a pus deja șampania la rece și lucrează la sărbătoarea cuceririi titlului, în condițiile în care s-a dus la 14 puncte (!) de locul 2, în întrecerea internă. În Champions League, în schimb, situația arată cu totul altfel. Din motive nedorite!

Acum, când urmează ultima etapă din Champions League, PSV e pe locul 22 din 36. În formatul actual, primele opt echipe se duc direct, în optimi. Ocupantele locurilor 9-24 vor juca în play-off-ul optimilor.

PSV – Bayern Munchen, LIVE TEXT de la ora 22:00

Problema PSV-ului e că are acest ultim meci din grupă cu o adversară puternică, Bayern Munchen. Și un eventual pas greșit, diseară (ora 22:00), le-ar permite urmăritoarelor să treacă peste PSV în clasament. Mai ales că, în acest moment, distanța fața de locul 32 e de doar... 2 puncte!

Așadar, Dennis Man trebuie să fie un veritabil „Super Man“, în partida cu Bayern, cu contribuția colegilor, astfel încât PSV să ia punct / puncte și să-și prelungească șederea în Champions League.

De la ora 22:00, meciul PSV Eindhoven – Bayern Munchen va fi LIVE TEXT pe Sport.ro!

