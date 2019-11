Rafael Nadal, UN LIDER ADEVARAT! A facut SPECTACOL la Cupa Davis: doua victorii intr-o singura zi! A jucat si la dublu

Rafael Nadal isi joaca optim rolul de lider in echipa Spaniei la Cupa Davis, editia 2019, prima care utilizeaza noul format competitional.

Dupa victoria cu Karen Khachanov din prima etapa, Nadal a plusat in al doilea meci disputat de iberici, aducand doua puncte echipei sale, unul in proba de simplu, iar celalalt in proba de dublu.

Rafael Nadal, „taticul” echipei spaniole in Cupa Davis

In al doilea meci de simplu al confruntarii cu Croatia, liderul ATP a trecut de numarul 280 mondial, Borna Gojo cu scorul de 6-4, 6-3, la capatul unei partide in care Rafa nu a vrut sa stea mai mult de 87 de minute pe teren.

Nu si-a dorit asta, intrucat Rafa Nadal avea sa participe si in meciul de dublu, desi acesta nu mai continea o miza reala in situatia generala a partidei.

Nadal a facut echipa cu Marcel Granollers, alaturi de care i-a invins pe Ivan Dodig si Mate Pavic, scor 6-3, 6-4, dupa 86 de minute de joc. In acest meci, Rafa a facut show la fileu: lovitura spaniolului poate fi urmarita mai jos.

Dupa 2-1 cu Rusia si 3-0 cu Croatia, Spania este calificata in sferturile de finala ale competitiei, dar nu cunoaste inca numele urmatoarei tari oponente.