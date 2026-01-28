Elias Charalambous, mesaj emoționant pentru suporterii lui PAOK, după accidentul groaznic din România

Elias Charalambous, mesaj emoționant pentru suporterii lui PAOK, după accidentul groaznic din România
Alexandru Hațieganu
Elias Charalambous a vorbit despre tragedia care a întristat întreaga lume a fotbalului.

Pe drumul european E70 din județul Timiș a avut loc un accident tragic în urma căruia șapte oameni au decedat, iar alți trei au fost răniți și transportați la spital în stare gravă.

Aceștia erau suporteri ai echipei PSOK, formație antrenată de Răzvan Lucescu, și se deplasau la meciul din Europa League cu Lyon. 

Elias Charalambous le-a transmis familiilor condoleanțe în începtul conferinței de presă

La conferința de presă premergătoare meciul FCSB - Fenerbahce, Elias Charalambous a vorbit despre accidentul mortal și a avut un mesaj emoționant.

„În primul rând, o să încep cu marea tragedie care a avut loc ieri, acestea sunt adevăratele probleme ale vieții și am pierdut șapte vieți ieri în România a unor fani ai lui PAOK care voiau să își vadă echipa favorită. 

Vreau să le transmit sincere condoleanțe familiilor și tuturor oamenilor din Grecia și este o tragedie pentru întreaga lume, nu doar pentru iubitorii de fotbal, să se piardă șapte vieți în felul acesta”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Solidaritate cu fanii PAOK, Mesaj al clubului Politehnica Timişoara

Clubul Politehnica Timişoara îşi exprimă durerea pentru victimele gravului accident rutier în care şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa. Le dorim însănătoşire grabnică celor trei fani internaţi la Spitalul Judeţean din Timişoara! Clubul Politehnica va achita toate cheltuielile legate de cazare şi masă ale aparţinătorilor victimelor”, a anunţat gruparea timişoreană, potrivit news.ro.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22:00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

