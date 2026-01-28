Elias Charalambous, mesaj emoționant pentru suporterii lui PAOK, după accidentul groaznic din România

Pe drumul european E70 din județul Timiș a avut loc un accident tragic în urma căruia șapte oameni au decedat, iar alți trei au fost răniți și transportați la spital în stare gravă.

Aceștia erau suporteri ai echipei PSOK, formație antrenată de Răzvan Lucescu, și se deplasau la meciul din Europa League cu Lyon.



Elias Charalambous le-a transmis familiilor condoleanțe în începtul conferinței de presă



La conferința de presă premergătoare meciul FCSB - Fenerbahce, Elias Charalambous a vorbit despre accidentul mortal și a avut un mesaj emoționant.

„În primul rând, o să încep cu marea tragedie care a avut loc ieri, acestea sunt adevăratele probleme ale vieții și am pierdut șapte vieți ieri în România a unor fani ai lui PAOK care voiau să își vadă echipa favorită.

Vreau să le transmit sincere condoleanțe familiilor și tuturor oamenilor din Grecia și este o tragedie pentru întreaga lume, nu doar pentru iubitorii de fotbal, să se piardă șapte vieți în felul acesta”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

