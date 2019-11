Rafa Nadal, socat de propria performanta: "Nu ma gandeam niciodata ca voi putea face asta pana la 33 de ani." Liderul ATP a mai castigat un titlu

Din articol Discursul regelui Rafael Nadal

Rafael Nadal a incheiat anul 2019 pe primul loc in clasamentul ATP.

Spaniolul a incheiat anul pe primul loc in clasamentul ATP, reusind aceasta performanta pentru a cincea oara in cariera. Jucatorului spaniol i s-a oferit trofeul pentru „cel mai bun tenismen al anului” in capitala Marii Britanii, fiind ovationat de o Arena O2 arhiplina.

Nadal a urcat pe locul 1 in data de 4 noiembrie 2019, la exact un an de la momentul in care cazuse de pe aceasta pozitie. Rafa l-a intrecut pe Novak prin jocul rezultatelor, fiind singurul tenismen din ATP care a ajuns cel putin in semifinale la toate cele patru turnee de Grand Slam ale acestui an.

Discursul regelui Rafael Nadal

„Este o mare onoare sa primesc acest trofeu. Sunt foarte fericit. Dupa toate accidentarile prin care am trecut, nu ma gandeam niciodata ca la varsta de 33 de ani si jumatate voi putea sa tin trofeul acesta in mana din nou. Este emotionant pentru mine”, a spus Rafa.

„A fost vorba despre multa munca depusa in afara luminii reflectoarelor, iar fara ajutorul familiei si echipei mele aceasta performanta ar fi fost imposibila. Ati fost aproape de mine in momentele grele si nu pot sa va multumesc indeajuns de mult pentru sustinerea voastra!” a completat liderul ATP.