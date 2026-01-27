FCSB a pierdut din nou în campionat, scor 1-4 cu CFR Cluj, și a ”căzut” pe locul 11. Chiar dacă distanța față de locurile de play-off nu s-a mărit semnificativ, având în vedere că UTA Arad a pierdut cu Rapid, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii își complică situația deoarece are în față un program dificil pe finalul acestui sezon regulat.



Gigi Becali, gata să dea două milioane de euro pentru următorul transfer



Gigi Becali nu stă pe gânduri și e gata să mai facă un transfer de senzație la echipa sa, după Andre Duarte și Ofri Arad. Finanțatorul FCSB-ului a fixat un buget de transferuri de șase milioane de euro și i-a dat ”mână liberă” lui Mihai Stoica, dar spune că vrea neapărat un mijlocaș.



Pentru asta, omul cu banii de la campioana României este gata să plătească și două milioane de euro, o sumă impresionantă pentru posibilitățile din fotbalul românesc.



„N-am dat trei milioane pe Bîrligea? Atât m-a costat. Eu i-am spus și lui Meme, dau și două milioane, vreau un mijlocaș bun. Dau tot din câștig. Dacă nu ridicăm ștacheta, n-avem șanse. Noi trebuie să ridicăm ștacheta”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.



Oricum, Gigi Becali a încasat și în acest sezon sume fabuloase din participarea în faza principală din UEFA Europa League. Dacă punem la socoteală și banii obținuți din bilete, conturile FCSB-ului s-au rotunjit cu zece milioane de euro!



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:



Etapa 24: Csikszereda (acasă)

Etapa 25: FC Botoșani (acasă)

Etapa 26: Oțelul Galați (deplasare)

Etapa 27: Universitatea Craiova (deplasare)

Etapa 28: Metaloglobus (acasă)

Etapa 29: UTA Arad (deplasare)

Etapa 30: U Cluj (acasă)



Dacă FCSB va rata play-off-ul, va fi o premieră în noul format al Superligii, cu sezon regulat, play-off și play-out. Cea mai slabă clasare a fost în sezonul pandemic, 2019-2020, un loc cinci.

