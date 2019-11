SCANDAL la Cupa Davis! Nadal a rabufnit, nemultumit de noul format: "Nu e bine deloc ce se intampla aici!"

Ajutata de Rafael Nadal, Spania a castigat primul meci in Cupa Davis 2019, invingand Rusia cu 2-1, dar liderul ATP nu s-a declarat tocmai multumit de anumite aspecte ale noului format competitional.

Declaratiile vin dupa ce Nadal a sprijinit demersurile companiei Kosmos - unde Gerard Pique este actionar - de a innoi sistemul Cupei Davis, dupa mai bine de un secol in care a operat utilizand formatul acasa-deplasare si 3/5 seturi.

Rafa Nadal: „E un lucru rau ca terminam meciurile la 01:00 atat pentru noi, cat si pentru suporteri.”

„Formatul competitional face totul foarte dificil, pentru ca fiecare greseala te poate pune intr-o pozitie in care nu iti doresti sa fii. Daca am fi pierdut primul meci, presiunea ar fi fost pe umerii nostri pentru restul meciurilor,” a declarat campionul de la Roland Garros din acest an.

„Imi place pana acum. Atmosfera a fost uimitoare. Noul format e dificil, mi-e greu sa raspund azi, sincer sa fiu. Mai bine astept pana la finalul turneului, cand voi avea o opinie mai clara si mai buna. Formatul lasa putin spatiu de greseala si poti suferi mult din cauza asta,” a mai spus Rafa Nadal, jucatorul care a ajuns cel putin in semifinalele fiecarui turneu de mare slem in 2019.

„In acelasi timp insa, formatul e periculos. Partea negativa, dupa parerea mea, e ca incepem ultimul meci (n.r. meciul de dublu) si este unu fara un sfert, iar asta inseamna o mare problema pentru noi, pentru jucatori, dar si pentru oamenii care vin la arena, intrucat maine e o zi lucratoare. Pentru mine, acesta este singurul lucru negativ,” a relatat Rafael Nadal la conferinta de presa de dupa meciul castigat in fata rusului Karen Khachanov, scor 6-3, 7-6(7).

Spania – Rusia 2-1, in primul meci al gazdelor la Cupa Davis 2019

Roberto Bautista Agut a fost invins in primul meci al confruntarii cu Rusia, fiind infrant de Andrey Rublev in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-7. Numarul 9 ATP a pierdut tiebreak-ul setului decisiv la zero, inregistrand primul esec in patru meciuri directe cu tanarul tenismen rus.

A venit mai apoi randul lui Rafael Nadal de a intra in teren, care si-a confirmat statutul de favorit in partida cu numarul 17 mondial, Karen Khachanov. Nadal s-a impus cu 6-3, 7-6, avand nevoie de noua puncte in tiebreak-ul setului secund pentru a transa soarta duelului in favoarea sa.

Cu punctul obligatoriu obtinut de Nadal, Spania a putut aborda cu incredere meciul decisiv, unde dublul Marcel Granollers / Feliciano Lopez i-au intrecut pe Karen Khachanov / Andrey Rublev, scor 6-4, 7-6(5), dupa 82 de minute de joc.