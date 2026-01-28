Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională, în ultima rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



FCSB vine după trei eșecuri consecutive în meciurile oficiale: 1-4 cu CFR Cluj, 1-4 cu Dinamo Zagreb și 0-1 cu FC Argeș.



Darius Olaru i-a dat replica lui Gigi Becali: ”Știu și eu asta”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, i-a ”controlat” pe jucători. A mers la baza roș-albaștrilor ca să discute cu aceștia în urma rezultatelor modeste înregistrate de campioana României.



La conferința de presă premergătoare meciului FCSB - Fenerbahce, Darius Olaru i-a răspuns lui Gigi Becali după ce patronul l-a criticat.



”Ăsta, Olaru, am câștigat cu el mulți bani, îmi pare rău, mi-e milă de el, dar... Mai bine să stea pe bară, decât să dea toate mingile la adversar”, spunea Becali la Digi Sport



”Întâlnirea a fost de bun augur, ne-a spus tot ce a avut de spus, cam ce a spus și la TV. Sunt obișnuit să mă critice, e bine, asta arată că are așteptări de la mine. Știu și eu că pot oferi mult mai mult. Voi vedea dacă voi putea face ce mi-a cerut dânsul”, a răspuns Olaru.



După meciul cu Fenerbahce, pentru FCSB urmează duelul cu Csikszereda Miercurea Ciuc din campionat duminică, 1 februarie, de la 20:00.

