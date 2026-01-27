Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori” Stiri
Marți, 27 ianuarie, o tragedie a fost produsă pe drumul european E70, în apropiere de Lugojel.

PAOK SalonicPoli Timisoara
Un microbuz care transporta suporteri ai lui PAOK Salonic, aflați în drum spre Lyon pentru meciul din grupa unică a Europa League, s-a ciocnit violent cu un TIR și o autocisternă. Șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite.

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată că microbuzul a încercat o depășire și a intrat în coliziune cu autocisterna care circula regulamentar pe sens opus. Vehiculul a fost proiectat în afara carosabilului și distrus aproape complet.

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

În fața unei asemenea tragedii, fanii Politehnicii Timișoara s-au mobilizat pentru a veni în sprijinul familiilor victimelor și al fanilor PAOK răniți, unii dintre aceștia fiind internați în spitale din Timișoara.

„Dincolo de culori, suntem șocați să vedem oameni care au plecat să-și susțină echipa și nu s-au mai întors acasă. Ne mobilizăm pentru a oferi sprijin logistic și umanitar familiilor victimelor și suporterilor răniți”, au transmis reprezentanții Druckeria. 

Aceștia au anunțat strângeri de fonduri și au lansat un apel pentru donare de sânge în zilele următoare.

Politehnica Timișoara evoluează în Liga 3, Seria 7, unde ocupă locul secund, cu 41 de puncte după 17 meciuri, la doar două în spatele liderului Unirea Alba Iulia.

