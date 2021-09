Eliminată de o puștoaică de 18 ani, campioana en-titre US Open, Naomi Osaka se retrage pe termen nedeterminat din tenis: ”Nu știu când voi mai juca!”

Campioana en-titre a Openului American, Naomi Osaka a fost eliminată în turul 3 de către canadianca Leylah Fernandez, în vârstă de 18 ani. A fost 5-7, 7-6, 6-4 pentru sportiva din țara frunzei de arțar, la finalul a două ore de joc.

Înfrângerea o face pe Naomi Osaka să piardă nu mai puțin de 1870 de puncte în clasamentul WTA, dar poziția japonezei în ierarhia mondială pare compromisă pe termen mediu, după ce sportiva niponă a declarat după meci că se retrage temporar din tenis.



”În ultima perioadă, atunci când câștig nu mă simt fericită, ci doar ușurată, iar când pierd mă simt foarte tristă. Nu cred că asta e normal. Nu am vrut să plâng...” a spus Naomi Osaka în cadrul conferinței de presă, moment în care a început să lăcrimeze. ”Mă aflu în punctul în care încerc să îmi dau seama ce vreau să fac și, sincer, nu știu când voi juca următorul meu meci de tenis. Cred că o sa fac o pauză din a juca,” a punctat sportiva din Japonia, cvadruplă campioană de Grand Slam.

Întrebată despre reacțiile nervoase înregistrate pe teren, în timpul cărora Naomi Osaka a comis gesturi necaracteristice, aruncându-și racheta de mai multe ori, sportiva niponă a răspuns scurt: ”Îmi pare rău că am făcut asta,” a punctat Osaka.

”Am simțit că pot câștiga încă înainte de meci,” a spus Leylah Fernandez în interviul oferit pe suprafața de joc, imediat după încheierea celei mai bune partide a scurtei sale cariere.

În optimi, Fernandez va primi replica unei alte foste campioane la US Open, Angelique Kerber.

Osaka: "I feel like for me recently, like, when I win I don't feel happy. I feel more like a relief. And then when I lose, I feel very sad. I don't think that's normal."