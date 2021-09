LIVE 18:00 | Simona Halep, gata de cel mai tare meci din ultimele 6 luni: 3 lucruri de care are nevoie pentru calificare

Din articol De ce are nevoie Simona Halep pentru calificarea în optimile US Open 2021

O victorie în dauna Elenei Rybakina o trimite pe Simona Halep în săptămâna a doua de turneu la US Open 2021.

Simona Halep abordează turul 3 al Openului American cu optimism, dar știe că o așteaptă o provocare mult mai dificilă decât cele pe care le-a avut în primele două tururi, în care a trecut de Camila Giorgi și Kristina Kucova. Kazaha Elena Rybakina a jucat sferturi de finală în Paris în acest an și, la fel ca Simona Halep, a reușit să nu piardă set în primele două runde.

La 22 de ani, Rybakina a reintrat în top 20 mondial și se află la trei poziții distanță de cea mai înaltă clasare din cariera sa, locul 17, ocupat în februarie 2020.

Parcursul Simonei Halep și Elenei Rybakina în primele 2 tururi la US Open 2021



Simona Halep: 6-4, 7-6 cu Camila Giorgi (36 WTA) și 6-3, 6-1 cu Kristina Kucova (111 WTA)

Elena Rybakina: 6-2, 6-3 cu Aliaksandra Sasnovich (90 WTA) și 6-1, 6-4 cu Caroline Garcia (62 WTA)

”E foarte puternică. Sunt 2 ani de când nu am mai jucat, dar nu mai vreau experiența aceea din nou (râde), dar dacă pot câștiga, o să mă bucur de experiență. Știu că va fi o provocare mare pentru mine, a jucat multe meciuri în acest an, are încredere mare, e foarte tânără, nu are nimic de pierdut; eu vin după accidentare, deci sunt aici să iau meciurile așa cum vin și să îmi dau șanse la victorii,” a declarat Simona Halep despre următoarea sa oponentă, Elena Rybakina.

1. Un serviciu redutabil, care să semene cu cel afișat la Cincinnati și în meciul cu Giorgi

6 ași a servit Simona Halep în victoria în minim de seturi, scor 6-4, 7-6 în fața Camilei Giorgi din primul tur la US Open. Sportiva din România a câștigat 35 dintre cele 42 de puncte jucate pe prima servă (83%), un procentaj foarte ridicat atât pentru media evoluțiilor sale, cât și pentru parametrii obișnuiți ai circuitului WTA. În meciul cu Kristina Kucova, Halep a câștigat 22/29 (76%) din punctele jucate cu primul serviciu.

Relevanța serviciului Simonei Halep este mai notabilă în această partidă, în care va înfrunta o jucătoare înaltă de 1,84 metri, recunoscută pentru puterea pe care o dezvoltă în servă și pe forehand.

A strong first set ???? The two-time Grand Slam champion takes the opener 6-3 over Kucova.@Simona_Halep | #USOpen pic.twitter.com/oeBp7kCWiP — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2021

2. Rezerve notabile de răbdare

Simona Halep a servit pentru meci la 5-4 în setul doi al meciului cu Camila Giorgi și a suferit în a-l închide, după ce italianca a reușit break-ul, iar Simona a ratat, mai apoi, două mingi de meci la scorul de 6-5. Frustrarea acumulată rapid în acele momente au denotat o vulnerabilitate psihologică a Simonei Halep, lipsită de experiența unor momente de mare presiune în ultimele 6 luni.

În schimb, în partida cu Kristina Kucova, Halep și-a păstrat calmul după ce a fost egalată de la 3-1 în primul set, câștigând de la scorul de 3-3 nu mai puțin de 6 game-uri la rând, pentru a se distanța la 6-3, 3-0. Ultima partidă directă între Halep și Rybakina a fost finala turneului WTA 1000 de la Dubai din 2020, încheiată după 2 ore și 30 de minute de joc istovitor, din care Simona Halep se poate inspira - cel puțin psihic, dacă condiția sa fizică nu este la nivelul de odinioară - pentru meciul de la Flushing Meadows.

Halep vs. Rybakina de la New York va fi, cu siguranță, tipul de meci în care lucrurile nu vor curge linear și favorabil în direcția unei jucătoare, iar capacitatea de regenerare și resetare va fi un factor determinant în stabilirea câștigătoarei.

3. Un joc variat, din care agresivitatea nu poate lipsi

Varietatea și o apărare exactă sunt elementele cheie de care Simona Halep s-a folosit mereu pentru a învinge hard-hittere precum Elena Rybakina. Cu o medie foarte ridicată a vitezei loviturilor, Rybakina o va pune în dificultate pe Simona Halep, dar sportiva din România are nevoie să lifteze mingea, să o plimbe lateral pe kazahă, dar mai ales să atace atunci când cursul schimburilor de mingi îi va permite acest lucru.

Împotriva Elenei Rybakina, erorile forțate vor curge în dreptul Simonei Halep, dar numărul poate fi redus de alegeri inspirate din punct de vedere tactic și o flexibilitate în stabilirea configurației punctelor.

I'm just here to give my best ????#USOpen pic.twitter.com/KK7y7rqJFw — Simona Halep (@Simona_Halep) September 1, 2021