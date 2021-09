Doar două victorii la US Open o propulsează pe Simona Halep în clasamentul mondial! Șanse reale la revenirea în top 10 WTA

Simona Halep nu are timp de pierdut în ediția 2021 a Openului American. Sportiva din România a bifat două victorii fără set pierdut în debutul primei săptămâni de concurs la Flushing Meadows, iar calificarea în turul 3 reprezintă cea mai bună performanță atinsă la US Open în ultimii 5 ani.

Întrucât și-a depășit rezultatul obținut în ultima ediție la care a participat - 2019, când era învinsă în turul secund de Taylor Townsend -, Simona Halep a acumulat 60 de puncte în clasamentul WTA, ecart care o duce în ierarhia LIVE până pe locul al 11-lea, un salt minor, dar important, în condițiile în care a început competiția din postura de a 13-a jucătoare a lumii.

Situația în clasamentul WTA LIVE:

10. Petra Kvitova, 4000 de puncte

11. Simona Halep, 3941 de puncte

Actualmente, Simona Halep mai are nevoie de o victorie pentru a o depăși pe cehoaică în clasamentul WTA, dar aceasta nu îi conferă deocamdată certitudinea revenirii în primele zece jucătoare ale lumii, având în vedere multitudinea de scenarii care ar putea încă să aibă loc la această ediție a US Open.

În cazul în care ar câștiga trofeul, Simona Halep și-ar adăuga alte 1870 de puncte totalului său actual de 3941, iar punctajul său de 5811 puncte ar putea însemna nu doar întoarcerea în top 10 WTA, ci pe podiumul mondial.

Singurele jucătoare pe care Simona Halep nu le poate depăși după această ediție a Openului American, indiferent de rezultate sunt Ashleigh Barty (1 WTA) și Aryna Sabalenka (2 WTA).

???????? @Simona_Halep has lifted 11 hard-court titles in her career.

Will No. 1️⃣2️⃣ come this year in New York? pic.twitter.com/UyU745AxlF