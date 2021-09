”Sunt încă departe de potențialul meu!” Reacție incredibilă a Simonei Halep după victoria fabuloasă din turul 3 la US Open 

Simona Halep a ieșit triumfătoare dintr-un meci istovitor jucat în compania ocupantei locului 20 WTA, Elena Rybakina. După 2 ore și 24 de minute de joc, sportiva din România s-a impus, scor 7-6, 4-6, 6-3 și așteaptă în optimi învingătoarea meciului dintre Elina Svitolina și Daria Kasatkina.

Întrebată despre starea sa de spirit de la finalul setului 2, când a revenit de la 0-3 la 4-3, dar nu a mai câștigat niciun game în acel set din acel moment, Simona Halep a replicat: ”A fost un meci foarte dur, însă știam că va fi așa, pentru că am mai jucat împotriva ei. Știam că e foarte puternică, că pune mare presiune pe adversar, iar eu trebuia să fiu puternică și calmă. În setul al doilea n-am mai fost, începând cu scorul de 4-4, dar am știut mereu că trebuie să mă bat până la final, întrucât am o șansă la victorie,” a rezumat, pe scurt, Simona Halep desfășurarea meciului.

???????? @Simona_Halep is through to Round 4 of the #USOpen for the first time since 2016. pic.twitter.com/hP8sqRl3Wr



Cât despre stagiul revenirii sale în circuitul WTA, Simona Halep le-a transmis fanilor săi cuvinte încurajatoare: ”Sunt încă departe de potențialul meu, încă îmi lipsește încrederea, fiindcă nu e ușor să lipsești 3-4 luni și să joci imediat la cel mai înalt nivel. Însă e frumos să joc în fața unui public atât de călduros, v-am simțit lipsa după 2 ani și vă aștept să veniți și în turul următor,” a fost mesajul transmis de Simona Halep publicului newyorkez, pe care nu l-a văzut în 2020, în condițiile absenței sale de la US Open.

În final, Simona Halep a precizat că nu se așteaptă la un meci mai ușor în optimi, spunând: ”La nivelul acesta e imposibil să ai meciuri ușoare, dar o să dau tot ce am mai bun. Știu că o să fie greu, dar n-am nimic de pierdut și sunt, în sfârșit, în turul al patrulea,” a conchis românca, nu înainte de a dezvălui că se va duce la cumpărături pentru a se răsplăti pentru efortul depus în această partidă.

A classic Simona rollercoaster match. She was down, then up, then down, then up. But she is our fighter and never gives up. Simona Halep defeated Elena Rybakina 7-6, 6-4, 6-3. pic.twitter.com/y7S6IsWSxc