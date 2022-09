Efectul Serena Williams! Anett Kontaveit a plecat plângând de la conferința de presă

Finalistă a Turneului Campioanelor în 2021, Anett Kontaveit (26 de ani, 2 WTA) a fost învinsă de Serena Williams, scor 7-6 (4), 2-6, 6-2, în turul secund al Openului American, ediția 2022.

Campioana turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca s-a regăsit dominată de emoții la finalul conferinței de presă, după o singură întrebare primită în limba estonă. Lacrimile au venit pe fondul frustrării acumulate în urma unui eșec la limită, dar și a ostilității publicului; de-a lungul partidei, Serena Williams a cerut de mai multe ori publicului newyorkez să nu huiduie reușitele adversarei sale.

Anett Kontaveit, copleșită după un meci pierdut în fața unui public ostil

Anett Kontaveit couldn’t hold back her tears after last question and left press conference early ???????????? pic.twitter.com/obdzrAhnBL — DenizTheTennis (@denizthetenis) September 1, 2022

„A fost foarte greu. Știam că vine, am urmărit meciul Serenei din primul tur, dar e o altă situație, să te afli tu însăți pe teren în aceste condiții. Nu am mai trăit așa ceva până acum. Am dat tot ce am avut și cred că am făcut un meci bun, dar asta e.

Nu m-au huiduit, dar au vrut ca Serena să câștige. Nu am considerat publicul ca atacându-mă personal, iar adversara mea a meritat victoria, a jucat mai bine în setul decisiv,” a spus Anett Kontaveit, în dialog cu jurnaliștii americani.