Drama lui Yan Diomande! Joacă pentru sora sa ucisă la 15 ani: „Sunt complet gol”

Yan Diomande a atras atenția la Cupa Mondială 2026 în meciul din grupe contra Germaniei. Deși Coasta de Fildeș a deschis scorul, nemții au câștigat pe final, grație dublei reușite de Deniz Undav în repriza secundă.

Promisiunea de pe teren

În urmă cu un an, Roxane, sora de doar 15 ani a fotbalistului Yan Diomande, a murit după ce i-a fost pusă otravă în băutură. Într-o scrisoare emoționantă publicată pe platforma The Players’ Tribune, mijlocașul a vorbit deschis despre impactul acestei tragedii asupra vieții sale.

„Acum nu mai simt nimic. E ca și cum nu aș fi om. De când ai murit, sunt complet gol”, a transmis Diomande.

Văzut în anturajul naționalei drept un potențial urmaș al lui Didier Drogba, fotbalistul ivorian a promis că va folosi platforma oferită de fotbalul mondial pentru a duce mai departe amintirea surorii sale.

„Nu mai privesc asta ca pe un joc. Ci mai degrabă ca pe o scenă. Este oportunitatea mea de a arăta întregii lumi ceea ce tu ai văzut în mine. De fiecare dată când marchez, mă asigur că toată lumea îți va cunoaște numele. Mă asigur că nu te vor uita.

Nu încerc să uit, pentru că știu că oricum nu aș reuși. Singurul lucru pe care îl pot face este să folosesc durerea pentru a munci și mai mult și să realizez tot ceea ce am visat împreună”, a zis fotbalistul african.