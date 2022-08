Dincolo de inabilitatea Simonei Halep de a citi partitura tactică a meciului cu Daria Snigur, Cristian Tudor Popescu a criticat referitor la partida din primul tur pierdută de româncă la US Open lipsa contribuției lui Patrick Mouratoglou. Pasiv în lojă, antrenorul francez al jucătoarei din țara noastră nu a oferit indicații, deși regulamentul permitea acest lucru.

În plus, gazetarul Cristian Tudor Popescu a precizat că Mouratoglou a eșuat în a o pregăti pe Simona Halep din punct de vedere tactic și statistic, tehnicianul cu origini grecești recomandându-se un împătimit al studiului datelor prin care poate maximiza punctele forte ale propriei eleve și prin care poate profita de slăbiciunile oponentei.

CTP: „Principala armă a lui Mouratoglou e organizarea, modul în care pregătește meciurile pe date statistice.”

„Simona ar fi putut să îi dea tare în cross, dreapta-cross, de o sută de ori la rând, pentru că nu i-ar fi oferit timp. Timpul a fost esențial pentru ucraineancă, în a deschide terenul cu forehand-ul. Ar fi început să apară mingile trimise afară de ucraineancă, dar Simona Halep nu a făcut acest lucru, pur și simplu.

Și pe mine m-a uimit lucrul ăsta, pentru că Patrick Mouratoglou avea voie să ofere indicații. La acest US Open, în premieră, se poate face coaching, atunci când eleva e de partea ta de tribună.

Principala armă a lui Mouratoglou e organizarea, pregătește meciurile pe date statistice, iar informarea Simonei era de datoria antrenorului. Mă rog, sunt puține informații despre o jucătoare care vine din calificări, numărul 124 mondial, dar asta era treaba lui Mouratoglou.

Ar fi trebuit să culeagă date, să îi prezinte Simonei fișa și să îi spună ce are de făcut. Mie mi-a plăcut jocul ucrainencei, dar e pe sârmă. În momentul în care apeși pe jocul ei artizanal, se strică imediat, e un joc fragil,” a precizat Cristian Tudor Popescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Simona Halep: „Totul m-a surprins. A meritat să câștige.”

„Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate... Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine.

Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte,” a declarat Simona Halep, după eliminarea șocantă suferită în runda inaugurală a Openului American.