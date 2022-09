De care victorie este Serena Williams cel mai mândră: „Aproape că am murit, dar, cumva, am câștigat Roland Garros-ul!”

Campioană de 23 de ori în proba individală a turneelor de mare șlem, Serena Williams a câștigat competiția de la Roland Garros de trei ori, în 2002, 2013 și 2015.

Având în palmares trei finale câștigate din cele patru jucate la Paris, sportiva din Michigan a vorbit în ultima conferință de presă susținută în calitatea de jucătoare profesionistă de tenis despre succesul cu care se mândrește cel mai puternic, în cariera sa petrecută timp de peste două decenii și jumătate la vârful elitei tenisului mondial.

Serena Williams, luptă infernală cu gripa, în timpul Roland Garros 2015

Climaxul durerilor și stării de sfârșeală resimțite de Serena Williams în timpul Roland Garros 2015 a apărut tocmai în semifinala câștigată scor 4-6, 6-3, 6-0, în defavoarea elvețiencei Timea Bacsinszky. Chiar și după încheierea finalei, oboseala Serenei Williams a fost atât de puternică încât americanca s-a gândit serios să se retragă înaintea ultimului act.

„M-am gripat după meciul din turul trei și nu m-am făcut bine de atunci. Nu cred că am fost niciodată atât de bolnavă. Chiar credeam că o să pierd. Nu mă simțeam în stare să joc setul decisiv, eram atât de obosită. M-am gândit: dacă tot pierd, hai să încerc lovituri direct câștigătoare.

Nu mă așteptam să câștig, nu pot să cred că m-am calificat. Nu pot să cred că am câștigat,” a fost declarația curioasă făcută de Serena Williams după calificarea în finala Roland Garros 2015.

Serena Williams a învins-o pe Lucie Safarova, scor 6-3, 6-7 (2), 6-2, în finala turneului de la Roland Garros 2015

„Nu am rupt nicio rachetă anul ăsta, e un plus. Am avut o atitudine bună pe durata întregului an, un alt plus. Glumesc,” a spus Serena Williams, analizându-și comportamentul avut în ultimele turnee de tenis jucate în carieră.

„Cel mai mândră mă simt de titlul de la Roland Garros din 2015. Aproape că am murit în timpul turneului, dar, cumva l-am câștigat. A fost grozav,” a dezvăluit Serena Wiliams momentul din cariera sa cu care se mândrește cel mai puternic, dezvăluind că a trecut prin dispoziții fizice teribile, cu puțin timp înainte de câștigarea titlului Openului Francez în 2015.