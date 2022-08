Serena Williams a rezistat extraordinar, afișând o prestație vintage în runda inaugurală a Openului American. Sportiva americană a depășit-o pe muntenegreanca Danka Kovinic (27 de ani, 80WTA), scor 6-3, 6-3 și va juca în turul secund contra estonei Anett Kontaveit, număr 2 în clasamentul WTA.

Sportiva americană a avut parte de o primire copleșitoare pe Stadionul Arthur Ashe, care a înregistrat o asistență record în sesiunea de seară: 29,402 persoane au umplut cea mai mare arenă de tenis din lume pentru meciul care ar fi putut fi ultimul din cariera de simplu a Serenei Williams.

Hugh Jackman, Mike Tyson, Lindsey Vonn, Galdys Knight, Anna Wintour, Spike Lee, Queen Latifah, Bill Clinton, Zach Wilson, Rebel Wilson, Vera Wang și Anthony Anderson s-au numărat printre starurile aflate în tribunele Stadionului Arthur Ashe pentru a trăi momentul istoric al retragerii Serenei Williams.

„Când am ieșit pe teren, primirea a fost copleșitoare. A fost gălăgioasă și am putut simți totul în piept. A fost o senzație frumoasă, un sentiment pe care nu îl voi niciodată. Înseamnă mult pentru mine,” a declarat Serena Williams, la conferința de presă organizată după meci.

„Am fost vagă, când am vorbit despre retragere. Voi rămâne vagă, pentru că nu știi niciodată,” a spus Serena Williams, lămurind dacă US Open 2022 va fi, într-adevăr, ultimul turneu la care va lua parte.

Americanii i-au pregătit Serenei Williams și o coregrafie deosebită, cu mesajul „We love Serena”. Prin această victorie, Serena Williams a devenit a patra jucătoare din Era Open care câștigă minim un meci în 4 decenii diferite, alături de Martina Navratilova, Kimiko Date Krumm și Venus Williams.

Serena Williams va reveni pe teren miercuri, 31 august, împotriva numărului 2 WTA, Anett Kontaveit.

