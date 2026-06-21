În cadrul rubricii întrebărilor fulger, Marica a fost întrebat despre atacantul său preferat din acest moment.

Ciprian Marica: ”Îmi place Drăguș, dar este mult prea individualist!”

”Cine e cel mai promițător atacant român în prezent?”, a fost întrebarea adresată de Andru Nenciu fostului internațional român.

Marica a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri, iar fostul atacant l-a nominalizat pe Denis Drăguș, fotbalistul celor de la Trabzonspor, care este dorit de Gigi Becali la FCSB.

Fostul căpitan al naționalei spune că îl apreciază pe Denis Drăguș, însă, în același timp, a observat la atacantul lui Trabzon faptul că este mult prea egoist pe teren, lucru ce îl împiedică să își atingă adevăratul potențial.

”Băi, mie îmi place Drăguș, dar, ceva, undeva, puștiul ăsta, stând de vorbă și cu antrenorii pe care i-a avut, e mult prea egoist, mult prea individualist, pentru că la calitățile pe care le are, ar fi trebuit să aibă mult mai multe performanțe. Fizic, tehnic, viteză, e un jucător care mie îmi place foarte mult și e păcat că nu reușește mai mult”, a spus Ciprian Marica.

Gigi Becali a anunțat că a bătut palma cu Denis Drăguș în vederea unui transfer la FCSB, însă a subliniat că această variantă stă în picioare doar dacă atacantului îi va fi reziliat contractul la Trabzonspor, având în vedere că nu vrea să plătească o sumă de transfer.