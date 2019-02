Echipa de FED Cup lupta doar pentru GLORIE! Motivul pentru care Federatia nu le da prime jucatoarelor

Echipa de FED Cup a reusit cea mai importanta performanta din ultimii 46 de ani, calificare in semifinale!

Romania se lupta cu Franta pentru un loc in finala FED Cup, dupa ce a trecut de Cehia, detinatoarea trofeului si cea mai titrata echipa din ultimul deceniu!

O performanta uriasa pentru "generatia de aur" a tenisului feminin din Romania, condusa de Simona Halep, fostul numar 1 WTA.

Toata delegatia Romaniei, condusa de seful FRT George Cosac, a petrecut cu sampanie dupa victoria istorica din Cehia.

Fetele din echipa Romaniei nu vor primi insa si o prima din premiul de 7,5 milioane de dolari pe care Federatia Romana de Tenis il primeste din partea Federatiei Internationale pentru prezenta in prima grupa valorica, scrie Libertatea. In Comitetul Executiv, FRT nu a aprobat nicio suma pentru calificarea in semifinale deoarece institutia are o situatie juridica incurcata, mai scrie sursa citata. Federatia Romana de Tenis are bugetul blocat in acest moment de catre Ministerul Tineretului si Sportului, astfel ca Halep, Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Ana Bogdan au plecat din Cehia cu buzunarele goale.

Romania va intalni franta in luna aprilie si va lupta pentru performanta anului in sportul romanesc: o calificare istorica in finala FED Cup!