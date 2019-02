Cehii cer schimbarea regulamentului Fed Cup dupa infrangerea cu Romania: "Am discutat deja cu ITF"

Romania a invins Cehia in sferturile Fed Cup!

Dupa ce a fost invinsa de Romania cu 3-2 la ea acasa, Cehia risca sa coboare in Grupa Mondiala II.

Capitanul-nejucator al Cehiei, Petr Pala, a cerut Federatiei Internationale de Tenis sa modifice formatul Fed Cup, pentru ca lui nu i se pare drept ca Cehia sa cada in Grupa Mondiala II.

Pala considera ca Grupa Mondiala I ar trebui sa contina 16 echipe in loc de 8. In plus, el crede ca jucatoarele ar trebui sa primeasca si puncte in clasamentul WTA pentru prestatiile din Fed Cup, pentru ca, pe viitor, sa nu se mai loveasca de lipsa de interes a unor tenismene pentru aceasta competitie. Amintim ca pentru Cehia nu a jucat cea mai buna jucatoare din aceasta tara, Petra Kvitova.

"Formatul din Fed Cup ar trebui schimbat! Am discutat deja cu Federatia Internationala de Tenis si ni s-a transmis ca se vor face schimbari. Eu vreau sa existe o singura Grupa Mondiala cu 16 echipe, iar jucatoarele sa primeasca puncte in clasamentul WTA. Ganditi-va ca Siniakova a jucat la Fed Cup si a doua zi a mers in Qatar.

In plus, am auzit ca vor sa mute finala in aprilie. Ar fi o idee teribila! Finala ar fi la inceputul sezonului, iar jucatoarele vor avea trei Grand Slam-uri in fata. Cel mai bine ar fi sa fie intre Wimbledon si US Open. Oricum, nu exista un sistem perfect", a spus Pala, scrie Idnes.