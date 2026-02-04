„Câinii” au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, și au urcat pe locul 2 în clasament, cu 48 de puncte, la egalitate cu liderul Rapid. Farul rămâne pe poziția a 10-a, cu 34 de puncte.

Ianis Zicu, atac direct către LPF

După fluierul final, Ianis Zicu a fost extrem de nemulțumit, nu doar de rezultat, ci mai ales de programarea meciurilor. Antrenorul Farului a lansat un atac direct la adresa LPF, invocând perioada extrem de aglomerată prin care trece echipa sa.

„A fost o înfrângere dureroasă. Dacă gestionam mai bine anumite momente, discutam cu siguranță despre un alt rezultat. Am primit un gol din fază fixă care se putea evita, iar pe final, jucătorii intrați nu au fost la nivelul dorit”, a spus Zicu.

Tehnicianul a explicat și situația schimbărilor făcute, invocând oboseala acumulată de unii jucători. „Pellegrini era la al treilea meci consecutiv și foarte încărcat. Gustavo vine după șapte luni de inactivitate și a jucat trei meciuri în trei zile. Mulțumim celor care ne-au programat așa încât să jucăm din nou în mai puțin de 48 de ore”, a continuat Zicu, vizibil iritat.

„Nu mi se pare normal!”

„Mie mi se pare urât, acesta e cuvântul. Urât din partea celor care au făcut această programare. Jucăm sâmbătă, la ora 13. Nu mi se pare normal, e incredibil. Înțeleg că echipele care fac audiență sunt programate cum trebuie, dar la noi cred că se putea găsi o zi în plus. Sunt dezamăgit”, a adăugat antrenorul Farului.

Farul vine după victoria clară cu Universitatea Craiova, 4-1, obținută pe 1 februarie, și după deplasarea de la Ploiești, cu Petrolul, pe 25 ianuarie.

Pentru constănțeni urmează meciul cu Unirea Slobozia, programat vineri, 7 februarie, de la ora 14:30, partidă transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.

Programul rămâne încărcat, cu duelul din Cupa României contra lui CS Dinamo, pe 12 februarie, apoi meciurile cu Rapid, pe 15 februarie, și cu FC Argeș, pe 21 februarie, în deplasare.

„Mai sunt cinci meciuri. Sper din inimă să avem putere și să câștigăm cinci din cinci, ca să prindem play-off-ul. Dacă nu, ne batem pentru locurile 7-8. Dezamăgirea de azi trebuie transformată în ceva pozitiv”, a concluzionat Ianis Zicu.