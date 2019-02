ROMANIA FED CUP | "Fetele au fost incredibile! Vrem sa aducem salatiera acasa!" Reactia lui Segarceanu dupa MARATONUL cu Cehia

Romania a castigat pe terenul Cehiei dupa o zi decisiva extrem de lunga.

Romania a invins cu 3-2 in sferturile FED Cup pe Cehia, campioana in 6 din ultimele 8 editii, si o va intalni pe Franta in semifinale. Capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, crede ca echipa de fete poate castiga marele trofeu!

"Suntem incredibil de fericiti. E greu sa descrii momentul. A fost o zi foarte lunga, cred ca 8 ore jumate cat am stat aici. Si in final a iesit bine. Cu aportul acestor fete minunate, care au depus tot sufletul si au jucat incredibil.



Mai in gluma, mai in serios am zis ca aducem salatiera acasa.



Am vorbit foarte mult cu el. I-am zis ca i-ar sta foarte bine in Romania si asteptam. E un pas mare inainte, am invins cea mai valoroasa echipa din ultimii 10 ani si urmeaza Franta. Sper sa avem o perioada buna, fetele sa fie sanatoase, sa participe la turnee si sa fim pregatiti" a spus Florin Segarceanu la Telekom Sport.