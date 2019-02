FED CUP Eroinele Romaniei de la Ostrava s-au intors in tara: "Mergem sa batem si Franta!" Halep si Buzarnescu au plecat direct la Doha

"Mergem sa batem si Franta". Romancele de la tenis au prins curaj dupa victoria spectaculoasa cu Cehia.

Halep si Buzarnescu nu s-au intors in tara dupa victoria din Cehia. Joaca in turneul de la Doha! Begu, Niculescu si Ana Bogdan au fost primite cu flori si cu un fular al CSM-ului. S-au intors in acelasi timp cu handbalistele.



"Domnul Boc venea in fiecare zi de la ora 13 si pana la 10 seara batea toba si ne sustinea! Avea bataturi de la atata batut! A fost emotionant pentru noi", a spus Monica Niculescu.



Buzarnescu a fost criticata dupa ce a pierdut ambele meciuri in Cehia.

"A declarat ca ea considera ca a jucat bine...

Cand joci pentru echipa si pierzi ambele puncte nu as fi putut in viata mea sa fac o asemenea declaratie ca am jucat bine", a spus Cristian Tudor Popescu.

Monica Niculescu a aparat-o pe Buzarnescu.

"Mihaela a incercat, mi s-a parut ca a facut o treaba ok, am ramas la dublu, am luat o de la zero-zero si a castigat echipa", a mai spus Monica Niculescu.