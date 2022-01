Contravaloarea Transfermarkt a clubului FCSB, pariată pe finala Australian Open la o singură casă de pariuri

Desfășurarea impreviziblă a finalei Australian Open 2022, încheiată în favoarea lui Rafael Nadal după 5 ore și 24 de minute de joc, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 a generat un imens uriaș în rândurile pariorilor sportivi.

Înfrângerea suferită de rusul Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) în fața multiplului campion de Grand Slam de la scorul de 2-0 la seturi a făcut ca o casă de pariuri să înregistreze o sumă totală de peste 21 de milioane de lire sterline pariată pe derularea finalei de la Melbourne.

Suma este cu doar aproximativ 6 milioane de euro mai mică decât evaluarea Transfermarkt a clubului de fotbal FCSB (31,63 milioane de euro).

Partida a fost atractivă pentru pariori, în contextul în care Rafael Nadal a plecat cu șansa a doua, având o cotă de 2,63 la victorie, Daniil Medvedev fiind favoritul, cu o cotă de 1,53.

Mai mult decât atât, revenirea lui Rafael Nadal de la 0-2 la seturi - prima sa reușită de acest tip într-o finală de turneu de mare șlem, deși a jucat 29 - și numeroasele break-uri reușite de cei doi tenismeni au adăugat la atractivitatea duelului, în ochii pariorilor.

