Tenisul, oaza blaturilor si a pariurilor ilegale!? Dezvaluiri HALUCINANTE facute de miliardarul Ion Tiriac 

Ion Tiriac nu crede in transparenta veniturilor globale ale tenisului.

Al doilea cel mai bogat roman, miliardarul Ion Tiriac este de parere ca tenisul este mediul propice pentru afaceri ilegale in industria pariurilor sportive.

Intr-un interviu oferit Gazetei Sporturilor, fostul campion la Roland Garros in proba de dublu in 1970 a declarat ca tenisul este un sport peste masura de afectat de tranzactii ilegale apartinand pariurilor sportive focalizate in jurul acestei discipline.

"Tenisul e al doilea sport in lume, in afara de Statele Unite ale Americii. Noi din venitul global al sportului, care este de un trilion si jumatate, adica o mie cinci sute de miliarde per an, luam sub 2%. Cum e posibil asa ceva? 100 de milioane premiile la ATP, 60-80 de milioane la WTA, la Grand Slam-uri in total, hai sa zic, 200 de milioane si s-a facut un miliard. Nimic! Nu e normal. Tenisul e cel mai propice sport pentru pariuri. Nu stiu cum si nu ma intreba, dar la un punct de tenis poti sa pariezi 70 de pariuri diferite. Ca da ala cu rama la serviciu, ca da as, ca da in fileu, ca da peste fileu, ca se repeta, ca fie castiga dintr-o bucata, fie din a doua incercare si asa mai departe," a declarat Ion Tiriac pentru GSP.

"Mai mult decat atat, tenisul e un sport de 13 luni pe an, nu de 12. Cum ai terminat anul, a si inceput sezonul viitor. Competitional, tenisul e aliniat pe 52 de saptamani. Este vital ca omul sa aiba ce sa parieze in fiecare zi, timp de 365 de zile. Culmea, la fel de important ca turneul de Mare Slem este si acel challenger de 50.000 de dolari. Tot 7 zile are, tot joaca Gheorghe si Vasile, tot se poate paria pe aceleasi lucruri," a adaugat Tiriac pentru aceeasi sursa.