Finala turneului WTA 250 de la Varșovia

Ana Bogdan - Caroline Garcia, ora 16:00

La a șasea încercare de a pătrunde în finala unui turneu WTA, Ana Bogdan (29 de ani, 108 WTA) a reușit să își ofere șansa de a juca pentru primul trofeu al carierei sale în circuitul de elită al tenisului feminin.

Oponenta din ultimul act al competiției WTA 250 din capitala Poloniei este Caroline Garcia, din Franța (28 de ani, 45 WTA), o jucătoare cu 7 titluri WTA în palmares.

The finalists in Warsaw are locked ????

???????? @ana_bogdan vs. @CaroGarcia ????????#PolandOpen pic.twitter.com/dJxD1RSjRA