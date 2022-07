16:00 | Finala Wimbledon 2022: Elena Rybakina și Ons Jabeur, debutante într-o finală de Grand Slam: campioana pleacă acasă cu €2 milioane

Finala Wimbledon 2022

Elena Rybakina - Ons Jabeur, ora 16:00

Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) și Ons Jabeur (27 de ani, 2 WTA) sunt finalistele-surpriză ale ediției 2022 a turneului feminin individual de la Wimbledon.

Calificate în premieră în finala unui turneu de mare șlem, cele două jucătoare promit o finală spectaculoasă, în care ambele jucătoare vor încerca să își impună cât mai mult propriul ritm: dacă Jabeur se va strădui să joace cât mai variat, cu slice-uri care să țină mingea jos, astfel încât Rybakina să nu poată să își deschidă unghiuri, kazaha are datoria de a impune o continuitate jocului și de a servi, în primul rând, cel puțin la fel de eficient precum în semifinala cu Simona Halep.

„Va fi o finală interesantă. Nu știu cum va raspunde Rybakina la jocul lui Jabeur. Schimbă ritmul, îl taie cu multe slice-uri. Jabeur servește bine, așa că va fi interesant. Nu pot spune că Rybakina poate menține nivelul, dar poate o va face dacă va fi încrezătoare. Va fi un meci interesant și îl voi urmări", a spus Simona Halep despre ultimul act al Wimbledon 2022.

Câștigătoarea va părăsi Marea Britanie cu un premiu financiar în valoare de €2,336,312, în timp ce finalista învinsă va încasa cu un milion de euro mai puțin, €1,226,564.

