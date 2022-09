Așa se simte „uraganul Alcaraz” pe propria piele. Ruud: „Poate să întoarcă mingi pe care nu le-am văzut întoarse niciodată!”

„Chiar dacă am pierdut, m-am simțit ca un campion în ultimele două săptămâni,” a spus finalistul învins al Openului American, Casper Ruud, în conferința de presă organizată după încheierea ultimului act al competiției de la New York.

„Sper să nu mai joc cu vreun spaniol, dacă o să mai ajung în vreo finală de Grand Slam. Ei știu ce trebuie să facă, atunci când ajung în finale, așa că sperăm la un adversar de altă naționalitate,” a adăugat Casper Ruud, reușind să nu părăsească America fără să lase în urma sa declarația turneului.

„E tânăr și se recuperează rapid. Am încercat să îl împing într-un meci lung, dar a părut proaspăt ca întotdeauna și în acest meci. N-o să spun că sunt surprins, pentru că e un băiat puternic, care face toate lucrurile corect.

E impresionant cum a revenit în toate aceste meciuri, a jucat 4-5 ore și încă a avut energia de a continua. Creditul îi aparține lui și echipei sale, cred că fac totul într-un mod corect.

Dacă știu bine, beneficiază de ajutorul doctorului pe care l-a avut și Rafa Nadal mulți ani la rând (Angel Luiz Cotorro). E clar că știe ce face, a reușit să-l mențină pe Nadal proaspăt și pregătit din punct de vedere fizic la atâtea Grand Slam-uri. Carlos Alcaraz are parte de ajutoare bune și face totul ca la carte. E impresionant, cu siguranță,” a declarat Casper Ruud, descriind nivelul uriaș de energie al campionului US Open, Carlos Alcaraz.

Dr Angel Ruiz-Cotorro, who is head of Medical Services of the Royal Spanish Tennis Federation and was at the French Open with Rafa Nadal, was in Carlos Alcaraz's box for the #USOpen final.

