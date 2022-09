Grand Slam-ul puștilor! Media de vârstă a sfertfinaliștilor de la US Open nu atinge 24 de ani: Nick Kyrgios, cel mai experimentat

US Open 2022 va avea campioni noi, atât în proba feminină, cât și în turneul masculin. Niciunul dintre sfertfinaliștii competițiilor individuale nu s-a mai impus la Flushing Meadows, iar în întrecerea bărbaților, nici măcar unul dintre cei opt calificați nu au vreun titlu de Grand Slam în palmares.

În condițiile date, clasamentul ATP îl indică favorit la câștigarea trofeului pe Carlos Alcaraz (4 ATP), forma recentă îl consideră un candidat extraordinar pe Nicholas Kyrgios (25 ATP), în timp ce Matteo Berrettini are de partea sa experiența succesului la New York, italianul fiind singurul dintre cei opt care are în palmares o semifinală jucată în Openul American, în urmă cu trei ani.

Vârsta și locul ocupat în clasament ale sfertfinaliștilor US Open 2022

Nick Kyrgios (27 de ani, 25 ATP)

Karen Khachanov (26 de ani, 31 ATP)

Matteo Berrettini (26 de ani, 14 ATP)

Casper Ruud (23 de ani, 7 ATP)

Jannik Sinner (21 de ani, 13 ATP)

Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP)

Andrey Rublev (24 de ani, 11 ATP)

Frances Tiafoe (24 de ani, 26 ATP)

Nick Kyrgios, favoritul desconsiderat al Openului American 2022

„Simt că joc pentru mult mai multe motive, în afară de mine însumi. Am multă motivație. Încerc să fac aceste amintiri memorabile pentru toată lumea, înainte să ne întoarcem acasă.

Nu știu câtă motivație aș mai avea, dacă aș câștiga un turneu de mare șlem, pentru că știu cât de dificil e. Încă trei meciuri și aș putea să nu mai joc tenis niciodată,” a spus Nicholas Kyrgios, la conferința de presă de după victoria cu Medvedev.

1Am vrut să arăt lumii că pot să pun capul jos și să joc tenis bun pe cel mai mare stadion din lume. Nu mi-a fost ușor să gestionez toate criticile primite.

Am fost în locuri înfricoșătoare, din punct de vedere psihologic. Sunt super mândru de prestația mea. A fost o perioadă în care nu mă mai consideram capabil să continui ca tenismen.

Sincer, înainte nu știam cum să gestionez emoțiile, mă învinuiam prea puternic pentru orice, a fost nesănătos. Acum mă uit în urmă, maturizat, și-mi dau seama că totul a fost un proces de învățare.

Acum îmbrățișez totul, fie că joc rău, fie că joc bine, dar rămân constant. Înainte, obișnuiam să mă las dus de val, după care eram zdrobit la pământ și sfârșeam epuizat emoțional.

Acum știu procesul, știu ce trebuie să fac pentru a atinge o finală de Grand Slam. Procesul e inevitabil,” a completat Nicholas Kyrgios, care până și din declarațiile făcute pare să transmită că e cel mai matur dintre jucătorii calificați în faza ultimilor opt la US Open 2022.